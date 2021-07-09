Талибы атаковали второй по величине афганский город Кандагар

Боевики движения "Талибан" совершили нападение на Кандагар - второй по величине город Афганистана, расположенный на юго-востоке страны, сообщили в пятницу местные СМИ.

По данным СМИ, боевики захватили два КПП. На место событий прибыли афганские силы безопасности для борьбы с наступающими талибами.

От местной полиции поступала также информация, что прорвавшиеся талибы окружены, и ситуация находится под контролем.

Движение "Талибан" в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

Ранее в пятницу один из руководителей политофиса в Катаре движения "Талибан", глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар заявил, что в соглашении "Талибана" с США не было пункта об обязательствах движения не брать контроль над административными центрами Афганистана.

Он отметил, что вывод иностранных войск сдерживает наступление "Талибана" на административные центры, движение привержено обязательствам не нападать на иностранные контингенты на территории Афганистана.