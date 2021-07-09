Лавров: пока боевые действия ведутся на территории Афганистана, мы не будем предпринимать никаких мер

Россия не будет предпринимать никаких шагов, пока боевые действия остаются на территории Афганистана, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном, - пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, к тому, чтобы он был начат как можно скорее", - заявил он на пресс-конференции в Москве.