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Здравоохранение 09.07.2021 14:41

Ухудшение эпидситуации может остановить вакцинация и ограничительные меры - Попова

В России остается сложной ситуация с заболеваемостью COVID-19, но пример Москвы показывает, что ее развитие можно остановить, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Безусловно, эпидситуация остается сложной и напряженной. Но, хочу отметить, что пример Москвы показывает, что своевременное принятие мер, мер ограничительных, и расширение, увеличение темпов вакцинации позволяют эпидситуацию и развитие ее остановить", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, в Роспотребнадзоре считают важным увеличивать темпы вакцинации от COVID-19, а также соблюдать все меры противодействия распространению инфекции.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в столице были зафиксированы два максимума суточной заболеваемости - более 9 тыс. случаев.

В дальнейшем суточная заболеваемость начала снижаться, достигнув 5-6 тыс. новых случаев в последнюю неделю. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице постепенно стабилизируется.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]