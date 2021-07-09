Ухудшение эпидситуации может остановить вакцинация и ограничительные меры - Попова

В России остается сложной ситуация с заболеваемостью COVID-19, но пример Москвы показывает, что ее развитие можно остановить, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Безусловно, эпидситуация остается сложной и напряженной. Но, хочу отметить, что пример Москвы показывает, что своевременное принятие мер, мер ограничительных, и расширение, увеличение темпов вакцинации позволяют эпидситуацию и развитие ее остановить", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, в Роспотребнадзоре считают важным увеличивать темпы вакцинации от COVID-19, а также соблюдать все меры противодействия распространению инфекции.
Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в столице были зафиксированы два максимума суточной заболеваемости - более 9 тыс. случаев.
В дальнейшем суточная заболеваемость начала снижаться, достигнув 5-6 тыс. новых случаев в последнюю неделю. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице постепенно стабилизируется.
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