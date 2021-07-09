Узбекистан разместит суверенные евробонды на $870 млн - Минфин

Узбекистан выпустит два транша суверенных еврооблигаций на общую сумму $870 млн, сообщил заместитель министра финансов страны Одилбек Исаков журналистам в пятницу.

По его данным, долларовый транш будет иметь срок обращения 10 лет, а транш в узбекских сумах - 3 или 5 лет. Бумаги будут размещаться на Лондонской фондовой бирже.

"Если спрос будет хороший, то мы увеличим объём транша в сумах и уменьшим в долларах. Но общая сумма траншей составит $870 млн", - заявил замглавы Минфина.

Он напомнил, что поступления от выпуска еврооблигаций в национальной валюте будут использоваться для финансирования целей устойчивого развития. Речь идёт о строительстве школ, больниц, обеспечении водоснабжением, продвижении политики гендерного равенства и других.

Исаков отметил, что предусмотренный в законе о госбюджете-2021 объём привлечения внешних заимствований установлен в пределах $5 млрд, а внутренних - $500 млн. Выпуск евробондов размещается в рамках этого лимита.

Как сообщалось ранее, андеррайтерами выпуска выступают Citi, JPMorgan Chase, Газпромбанк и MUFG. Юридический консультант - Dentons (Великобритания). Телеконференции с инвесторами проходят 8-9 июля.

В начале июля международное рейтинговое агентство Moody`s сохранило кредитный рейтинг Узбекистана на уровне "B1", но изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Последний раз Узбекистан выходил на рынок евробондов в ноябре 2020 года. Тогда были размещены два транша еврооблигаций на сумму $750 млн в эквиваленте. Организаторами размещения выступили Citi, Газпромбанк, JPMorgan, "ВТБ Капитал" и Societe Generale.

Объем 10-летнего долларового транша составил $555 млн, доходность - 3,7%. Спрос на евробонды этого выпуска превысил $3,4 млрд. Второй транш номинирован в узбекских сумах, срок обращения долговых бумаг - три года, доходность - 14,5%. Объем этого транша составил 2 трлн узбекских сумов, что эквивалентно примерно $195 млн. Спрос на долговые бумаги этого выпуска равнялся около $450 млн.

Узбекистан в феврале 2019 года разместил дебютные еврооблигации со сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом $1 млрд с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск разделен на два транша по $500 млн каждый с погашением в 2024 и 2029 годах.