Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0228 GBR   2.3417 TRY   0.1956

Цена на нефть

08.07 $/bbl   WTI 72.94 0.74 Brent 74.12 0.69

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 09.07.2021 14:54

«Дочка» мэрии Баку отбирает подрядчика для работ по благоустройству столичных парков и дворов

ООО «Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir» («дочка» Исполнительной власти города Баку) объявило тендер на отбор подрядчика для проведения работ по ремонту, реконструкции и благоустройству городских тротуаров, дворов, парков и скверов.

Стоимость участия в тендере составляет 1 тыс. манатов.

Предложения от компаний принимаются до 18:00 23 августа. Процедура вскрытия предложений состоится 24 августа в 11:00.

Адрес: Баку, ул.Наджафгулу Рафиева, 17; контактное лицо: Ахмед Мамедов. Телефон: (+99412) 496-52-05.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЭРИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО


Похожие новости


ИВ Баку направит более 22,5 млн манатов на ремонт и строительство культурно-социальных объектов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]