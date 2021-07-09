«Дочка» мэрии Баку отбирает подрядчика для работ по благоустройству столичных парков и дворов

ООО «Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir» («дочка» Исполнительной власти города Баку) объявило тендер на отбор подрядчика для проведения работ по ремонту, реконструкции и благоустройству городских тротуаров, дворов, парков и скверов.

Стоимость участия в тендере составляет 1 тыс. манатов.

Предложения от компаний принимаются до 18:00 23 августа. Процедура вскрытия предложений состоится 24 августа в 11:00.

Адрес: Баку, ул.Наджафгулу Рафиева, 17; контактное лицо: Ахмед Мамедов. Телефон: (+99412) 496-52-05.

Х.Насирзаде