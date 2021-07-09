Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0228 GBR   2.3417 TRY   0.1956

Цена на нефть

08.07 $/bbl   WTI 72.94 0.74 Brent 74.12 0.69

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 09.07.2021 15:10

АБР намерен оценить потенциал экономического сотрудничества на Южном Кавказе

Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить техническую помощь в размере $500 тыс. на оценку потенциала регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам проекта, опубликованным на сайте АБР, данная техническая помощь позволит оценить потенциал экономического сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Арменией.

В первую очередь, планируется провести оценку политической ситуации в регионе, во-вторых, оценить возможности экономического и социального сотрудничества.

В АБР считают, что этот проект позволит восстановить транспортно-транзитное значение региона. «Новая геополитическая ситуация в регионе и разблокирование коммуникаций могут принести странам региона значительную выгоду и, следовательно, поддержать процесс создания политического мира на Южном Кавказе», - отмечает банк.

По оценкам АБР, страны Южного Кавказа претендуют на роль транспортного узла между Азией и Европой. «Однако, для реализации этого потенциала необходимо сотрудничество между странами. Кроме этого, этот проект также позволит оценить новые туристические возможности в регионе», - подчеркивает банк.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АБР, РЕГИОН, ТЕХПОМОЩЬ


Похожие новости


АБР принял новую стратегию до 2031г, включающую 7 основных приоритетов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]