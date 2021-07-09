АБР намерен оценить потенциал экономического сотрудничества на Южном Кавказе

Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить техническую помощь в размере $500 тыс. на оценку потенциала регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам проекта, опубликованным на сайте АБР, данная техническая помощь позволит оценить потенциал экономического сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Арменией.

В первую очередь, планируется провести оценку политической ситуации в регионе, во-вторых, оценить возможности экономического и социального сотрудничества.

В АБР считают, что этот проект позволит восстановить транспортно-транзитное значение региона. «Новая геополитическая ситуация в регионе и разблокирование коммуникаций могут принести странам региона значительную выгоду и, следовательно, поддержать процесс создания политического мира на Южном Кавказе», - отмечает банк.

По оценкам АБР, страны Южного Кавказа претендуют на роль транспортного узла между Азией и Европой. «Однако, для реализации этого потенциала необходимо сотрудничество между странами. Кроме этого, этот проект также позволит оценить новые туристические возможности в регионе», - подчеркивает банк.

А.Азизов