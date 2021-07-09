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Дальнее зарубежье 09.07.2021 17:31

В Таиланде зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

Власти Таиланда сообщили в пятницу о более 9,2 тыс. заболевших коронавирусом за последние сутки, 73 человека скончались от последствий заражения, сообщает газета Bangkok Post.

По информации издания, речь идет о рекордном суточном приросте заражений.

Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки и нехватки больничных мест власти страны думают о введении новых ограничений по борьбе с вирусом.

С 12 июля в Бангкоке и девяти провинциях будет введен карантин. Закроются торговые центры, а супермаркеты, аптеки, рестораны и банки будут работать до 20:00 местного времени.

"Закусочные могут оставаться открытыми до 20:00, но следует подчеркнуть, что эти заведения будут работать только на вынос", - цитируют местные СМИ представителя ситуационного центра по COVID-19 Аписамай Срирангсан.

Также будет ограничена работа общественного транспорта, а большинство людей будут переведены на удаленную работу.

Всего за время пандемии в Таиланде выявлено 308 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,4 тыс. пациентов скончались, более 26,8 тыс. человек выздоровели.

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Тэги: ТАИЛАНД, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]