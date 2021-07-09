В Таиланде зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

Власти Таиланда сообщили в пятницу о более 9,2 тыс. заболевших коронавирусом за последние сутки, 73 человека скончались от последствий заражения, сообщает газета Bangkok Post.

По информации издания, речь идет о рекордном суточном приросте заражений.

Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки и нехватки больничных мест власти страны думают о введении новых ограничений по борьбе с вирусом.

С 12 июля в Бангкоке и девяти провинциях будет введен карантин. Закроются торговые центры, а супермаркеты, аптеки, рестораны и банки будут работать до 20:00 местного времени.

"Закусочные могут оставаться открытыми до 20:00, но следует подчеркнуть, что эти заведения будут работать только на вынос", - цитируют местные СМИ представителя ситуационного центра по COVID-19 Аписамай Срирангсан.

Также будет ограничена работа общественного транспорта, а большинство людей будут переведены на удаленную работу.

Всего за время пандемии в Таиланде выявлено 308 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,4 тыс. пациентов скончались, более 26,8 тыс. человек выздоровели.