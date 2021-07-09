Азербайджан и Турция планируют в 2022г провести заседании смешанной комиссии по туризму

Баку и Анкара планируют в 2022 году провести второе заседание азербайджано-турецкой смешанной комиссии по туризму, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

Кроме того, стороны планируют организовать совместную деятельность по реставрации и консервации исторических памятников, выбранных на основе взаимных обсуждений.

Э.Шафиев