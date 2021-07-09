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Туризм 09.07.2021 15:12

Азербайджан и Турция планируют в 2022г провести заседании смешанной комиссии по туризму

Баку и Анкара планируют в 2022 году провести второе заседание азербайджано-турецкой смешанной комиссии по туризму, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

Кроме того, стороны планируют организовать совместную деятельность по реставрации и консервации исторических памятников, выбранных на основе взаимных обсуждений.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]