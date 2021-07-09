Численность штата посольства США в РФ с 1 августа сократится до 120 человек

В посольстве США в Москве после 1 августа продолжат работать 120 сотрудников, заявил американский посол в России Джон Салливан.

"С 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет", - сказал Салливан в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам дипломата, "таким образом, после 1 августа численность штата нашего посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году".

"В 2016 году в нашем диппредставительстве работало 1200 человек, после 1 августа останется 120 человек", - пояснил он.