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Дальнее зарубежье 09.07.2021 16:01

Численность штата посольства США в РФ с 1 августа сократится до 120 человек

В посольстве США в Москве после 1 августа продолжат работать 120 сотрудников, заявил американский посол в России Джон Салливан.

"С 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет", - сказал Салливан в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам дипломата, "таким образом, после 1 августа численность штата нашего посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году".

"В 2016 году в нашем диппредставительстве работало 1200 человек, после 1 августа останется 120 человек", - пояснил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ПОСОЛЬСТВО, ШТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]