ВP оценивает доказанные запасы нефти в Азербайджане в 7 млрд баррелей

Подтвержденные запасы нефти в Азербайджане на конец 2020 года оцениваются 1 млрд тонн (7 млрд баррелей), следует из обзора британской нефтегазовой компании BP.

Согласно обзору, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в общем объеме доказанных мировых запасов нефти на долю Азербайджана приходится 0,4%. По состоянию на конец 2019 года запасы нефти в стране также оценивались в 1 млрд тонн.

По данным компании, в 2020 году добыча нефти в Азербайджане составила 35,1 млн тонн (спад на 7,6%). Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в минувшем году составила 702 тыс. б/с (спад на 7,9%).

BP отмечает, что по итогам 2020 года доказанные мировые запасы нефти сократились на 2,4 млрд баррелей (спад на 0,1% - ИФ) - до 1 трлн 732,4 млрд баррелей (244,4 млрд тонн) с 1 трлн 734,8 млн баррелей на конец 2019 года.

Согласно отчету, странами с самыми большими запасами нефти в мире остаются: Венесуэла (303,8 млрд баррелей), Саудовская Аравия (297,5 млрд баррелей), Канада (168,1 млрд баррелей), Иран (157,8 млрд баррелей), Ирак (145 млрд баррелей), Россия (107,8 млрд баррелей).

Н.Аббасова