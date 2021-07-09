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ТЭК 09.07.2021 16:07

ВP оценивает доказанные запасы нефти в Азербайджане в 7 млрд баррелей

Подтвержденные запасы нефти в Азербайджане на конец 2020 года оцениваются 1 млрд тонн (7 млрд баррелей), следует из обзора британской нефтегазовой компании BP.

Согласно обзору, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в общем объеме доказанных мировых запасов нефти на долю Азербайджана приходится 0,4%. По состоянию на конец 2019 года запасы нефти в стране также оценивались в 1 млрд тонн.

По данным компании, в 2020 году добыча нефти в Азербайджане составила 35,1 млн тонн (спад на 7,6%). Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в минувшем году составила 702 тыс. б/с (спад на 7,9%).

BP отмечает, что по итогам 2020 года доказанные мировые запасы нефти сократились на 2,4 млрд баррелей (спад на 0,1% - ИФ) - до 1 трлн 732,4 млрд баррелей (244,4 млрд тонн) с 1 трлн 734,8 млн баррелей на конец 2019 года.

Согласно отчету, странами с самыми большими запасами нефти в мире остаются: Венесуэла (303,8 млрд баррелей), Саудовская Аравия (297,5 млрд баррелей), Канада (168,1 млрд баррелей), Иран (157,8 млрд баррелей), Ирак (145 млрд баррелей), Россия (107,8 млрд баррелей).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЗАПАСЫ, BP


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]