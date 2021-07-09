Афганский президент побывал на базе ВВС в Баграме, где дислоцировался контингент из США

Президент Афганистана Ашраф Гани в пятницу посетил базу ВВС "Баграм", которую неделю назад покинул американский контингент.
Афганский телеканал 1TV продемонстрировал кадры, на которых запечатлен Гани в вертолете перед посадкой, а также идущим по взлетно-посадочной полосе в сопровождении военнослужащих и официальных лиц. Он также посетил медблок базы.
США покинули афганскую авиабазу Баграм в начале июля ночью, отключив электричество и не уведомив нового афганского командира базы, сообщало Associated Press со ссылкой на афганских военных.
"До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм ... и, наконец, к 07:00 утра мы поняли, что факт подтвержден, и они уже покинули Баграм", - заявил агентству новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.
Отмечается, что прежде, чем афганская армия смогла взять под контроль аэродром, находящийся примерно в часе езды от Кабула, на него вторглись мародеры, которые, по данным афганских военных, грабили казармы и рылись в гигантских складских палатках.
По словам одного из военных, нападению грабителей способствовало то, что в течение 20 минут после молчаливого ухода военных США на базе было отключено электричество, и авиабаза погрузилась во тьму.
Он отметил, что еще через три дня после ухода американских военных, афганские солдаты все еще собирали кучи мусора, оставленные мародерами.
Между тем представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американское военное командование координировало с афганскими властями процесс ухода военных США с авиабазы Баграме.
"Координация с Кабулом была, причем, как с гражданскими властями, так и с военными", - сказал он на брифинге журналистам.
При этом Кирби пояснил, что "из соображений обеспечения безопасности этой операции, точное время ухода войск держалось в секрете".
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