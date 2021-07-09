В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, скончались 2 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 174 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 336,962 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 104 случаях заражения.
За сутки зафиксировано 2 случая смерти от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 982 человека.
Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,668 тыс. (+62 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 312 человек.
Азербайджанские медики за сутки провели 9 947 тестов на коронавирус против 8709 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 831,673 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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