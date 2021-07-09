Медицинская помощь поступила из Сингапура в Индонезию, переживающую серьезнейшую вспышку COVID-19

Запасы кислорода, аппараты ИВЛ, маски и другие медицинские грузы прибыли в пятницу из Сингапура в Индонезию, которая за время пандемии переживает самую серьезную волну COVID-19, вызванную более заразным штаммом "дельта" коронавируса, сообщают западные СМИ.
Два самолета с помощью приземлились в аэропорту Джакарты. Позднее в пятницу из Австралии в Индонезию должны прибыть еще 1 тыс. аппаратов ИВЛ.
По данным СМИ, система здравоохранения Индонезии перегружена из-за роста заболеваемости COVID-19. В местной медицинской ассоциации также сообщили, что около 1 тыс. медработников, в том числе более десятка полностью привитых, скончались от последствий заражения COVID-19.
СМИ указывают, что власти Индонезии в вакцинационной кампании полагались на вакцину китайской компании Sinovac, однако летальные исходы среди медиков вызвали вопросы к эффективности вакцины. В результате в пятницу власти объявили, что медики получат третью, бустерную дозу вакцины - от компании Moderna.
Тем временем, власти приняли решение ввести с понедельника ограничения еще в 15 городах - на острове Суматра, в индонезийских частях острова Калимантан и острова Новая Гвинея. Ранее на этой неделе аналогичные меры вводились на островах Ява и Бали.
Ограничения предусматривают закрытие офисов, мечетей, парков, торговых центров и ресторанов, работу из дома. Менее жесткие ограничения действуют на остальной части страны.
По данным статистического сайта Worldometers, всего в Индонезии за время пандемии выявили более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 64,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 2 млн человек. За истекшие сутки в стране выявили более 38 тыс. случаев коронавируса, зафиксировали смерть 871 инфицированных.
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