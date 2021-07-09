В Азербайджане как минимум один компонент вакцины от COVID-19 получили почти 2,5 млн человек, два компонента – около 1,6 млн человек

В Азербайджане в рамках вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 использовано более 4 млн доз, сообщает республиканский Оперштаб.
По данным на 9 июля, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 2 млн 437,929 тыс. человек, две дозы - 1 млн 577,683 тыс. человек.
Общее число сделанных доз составляет 4 млн 15,612 тыс.
Население Азербайджана на 1 мая 2021 года составляло 10 млн 133,078 тыс. человек. Таким образом, полностью привито 15,6% населения.
Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Sputnik V" и Pfizer.
Х.Насирзаде
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Индонезийские компании хотят участвовать в восстановлении Карабаха – посол в Баку
На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана
Ненефтяной экспорт Азербайджана в I полугодии составил около $1,2 млрд – министр
Татнефть в ближайшие дни готовится подписать с Туркменистаном соглашение о расширении сотрудничества
ВP оценивает доказанные запасы нефти в Азербайджане в 7 млрд баррелей
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Шеки
На юге Индии распространяется вирус Зика
Меркель и Зеленский встретятся 12 июля
В Таиланде зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?