В Азербайджане как минимум один компонент вакцины от COVID-19 получили почти 2,5 млн человек, два компонента – около 1,6 млн человек

В Азербайджане в рамках вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 использовано более 4 млн доз, сообщает республиканский Оперштаб.

По данным на 9 июля, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 2 млн 437,929 тыс. человек, две дозы - 1 млн 577,683 тыс. человек.

Общее число сделанных доз составляет 4 млн 15,612 тыс.

Население Азербайджана на 1 мая 2021 года составляло 10 млн 133,078 тыс. человек. Таким образом, полностью привито 15,6% населения.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Sputnik V" и Pfizer.

Х.Насирзаде