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Дальнее зарубежье 09.07.2021 17:53

Меркель и Зеленский встретятся 12 июля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся вечером в понедельник, 12 июля, в ходе ужина, сообщает сайт правительства Германии.

"Канцлер Ангела Меркель примет президента Украины Владимира Зеленского на ужине в Федеральной канцелярии 12 июля 2021 года в 19:00 (20:00 по киевскому времени)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Согласно анонсу на сайте президента ФРГ, на 10:00 (11:00 по киевскому времени) запланирована беседа президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с Зеленским.

Ранее Зеленский заявил, что в ходе рабочего визита в Германию 12 июля намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода "Северный поток 2".

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]