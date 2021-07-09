Меркель и Зеленский встретятся 12 июля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся вечером в понедельник, 12 июля, в ходе ужина, сообщает сайт правительства Германии.
"Канцлер Ангела Меркель примет президента Украины Владимира Зеленского на ужине в Федеральной канцелярии 12 июля 2021 года в 19:00 (20:00 по киевскому времени)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.
Согласно анонсу на сайте президента ФРГ, на 10:00 (11:00 по киевскому времени) запланирована беседа президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с Зеленским.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе рабочего визита в Германию 12 июля намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода "Северный поток 2".
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Индонезийские компании хотят участвовать в восстановлении Карабаха – посол в Баку
На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана
Ненефтяной экспорт Азербайджана в I полугодии составил около $1,2 млрд – министр
Татнефть в ближайшие дни готовится подписать с Туркменистаном соглашение о расширении сотрудничества
ВP оценивает доказанные запасы нефти в Азербайджане в 7 млрд баррелей
В Азербайджане в I полугодии обезврежено 435 криминальных групп
В Азербайджане как минимум один компонент вакцины от COVID-19 получили почти 2,5 млн человек, два компонента – около 1,6 млн человек
В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, скончались 2 человека
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Шеки
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?