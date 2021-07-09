На юге Индии распространяется вирус Зика

В индийском штате Керала, расположенном на юге страны, наблюдается распространение вируса Зика, передают в пятницу западные СМИ.

Министр здравоохранения штата Вина Джордж сообщила, что образцы, взятые у 13 людей с подозрением на вирус, отправлены в лабораторию на анализ.

Отмечается, что среди заболевших есть беременная женщина.

Одновременно с тем в штате наблюдается рост числа заболевших коронавирусом COVID-19.

Вирус Зика впервые был обнаружен в Уганде в 1947 году.

Заболевание передается людям через укусы комаров Aedes Aegypti. Инкубационный период болезни, вызванной вирусом Зика, точно не известен, но, вероятно, составляет несколько суток. Симптомы заболевания сходны с симптомами таких инфекций как лихорадка денге: это повышенная температура, кожная сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание и головная боль.

Специалисты видят связь между этим вирусом и случаями микроцефалии у детей, рожденных у инфицированных матерей.