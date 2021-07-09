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Происшествия 09.07.2021 17:08

В Азербайджане в I полугодии обезврежено 435 криминальных групп

В первом полугодии 2021 года в Азербайджане обезврежено 435 криминальных групп, заявил первый заместитель министра МВД Азербайджана генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.

«В течение шести месяцев текущего года в Азербайджане обезврежено 435 криминальных групп. За рассматриваемый период из незаконного оборота выведено 1,843 тыс. кг наркотических средств, что на 776 кг больше чем в январе-июне 2020 года», - сказал Азимов в ходе заседания коллегии МВД.

По его словам, в течение января-июня уничтожено 140 тонн наркосодержащих незаконно культивированных растений.

Замминистра также сообщил, что из общего числа совершенных преступлений 84,3% являлись легкой тяжести и не представляющие общественной опасности. Всего в течение января-июня в Азербайджане совершено 14,058 тыс. преступлений.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]