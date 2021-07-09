В Азербайджане в I полугодии обезврежено 435 криминальных групп

В первом полугодии 2021 года в Азербайджане обезврежено 435 криминальных групп, заявил первый заместитель министра МВД Азербайджана генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.
«В течение шести месяцев текущего года в Азербайджане обезврежено 435 криминальных групп. За рассматриваемый период из незаконного оборота выведено 1,843 тыс. кг наркотических средств, что на 776 кг больше чем в январе-июне 2020 года», - сказал Азимов в ходе заседания коллегии МВД.
По его словам, в течение января-июня уничтожено 140 тонн наркосодержащих незаконно культивированных растений.
Замминистра также сообщил, что из общего числа совершенных преступлений 84,3% являлись легкой тяжести и не представляющие общественной опасности. Всего в течение января-июня в Азербайджане совершено 14,058 тыс. преступлений.
Б.Рустамбеков
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Индонезийские компании хотят участвовать в восстановлении Карабаха – посол в Баку
На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана
Ненефтяной экспорт Азербайджана в I полугодии составил около $1,2 млрд – министр
Татнефть в ближайшие дни готовится подписать с Туркменистаном соглашение о расширении сотрудничества
ВP оценивает доказанные запасы нефти в Азербайджане в 7 млрд баррелей
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Шеки
На юге Индии распространяется вирус Зика
Меркель и Зеленский встретятся 12 июля
В Таиланде зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?