В Азербайджане в I полугодии обезврежено 435 криминальных групп

В первом полугодии 2021 года в Азербайджане обезврежено 435 криминальных групп, заявил первый заместитель министра МВД Азербайджана генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.

«В течение шести месяцев текущего года в Азербайджане обезврежено 435 криминальных групп. За рассматриваемый период из незаконного оборота выведено 1,843 тыс. кг наркотических средств, что на 776 кг больше чем в январе-июне 2020 года», - сказал Азимов в ходе заседания коллегии МВД.

По его словам, в течение января-июня уничтожено 140 тонн наркосодержащих незаконно культивированных растений.

Замминистра также сообщил, что из общего числа совершенных преступлений 84,3% являлись легкой тяжести и не представляющие общественной опасности. Всего в течение января-июня в Азербайджане совершено 14,058 тыс. преступлений.

Б.Рустамбеков