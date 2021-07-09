Новый штамм коронавируса угрожает восстановлению мировой экономики - глава ФРБ Сан-Франциско

Распространение штамма "дельта" коронавируса и медленные темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых регионах мира угрожают восстановлению мировой экономики, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.
"Я думаю, один из основных рисков для глобальной экономики, это преждевременное объявление победы над коронавирусом, - заявила Дейли в интервью газете Financial Times. - Пандемия не осталась позади, мы все еще пробираемся сквозь нее".
Она отметила, в частности, сложную ситуацию с заболеваемостью в Японии и ряде других стран. Рост заболеваемости и недостаточные темпы вакцинации во многих регионах мира сдерживают восстановление экономики, и это может отрицательно сказаться на США, заявила она.
Дейли, которая в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), не видит необходимости спешить с сокращением стимулов в США. Несмотря на то, что вакцинация работает, "пока рано говорить о том, что мы одержали победу", сказала она.
По ее словам, Федрезерв планирует придерживаться подхода к денежно-кредитной политике, принятого им в августе 2020 года. Тогда американский ЦБ обнародовал новую стратегию, предполагающую, что он будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени". ФРС считает, что после периодов, когда инфляция устойчиво оставалась ниже 2%, целесообразной будет денежно-кредитная политика, нацеленная на достижение инфляции умеренно выше 2%.
"Глава ФРС Джером Пауэлл очень четко обозначил это в ходе своей пресс-конференции по итогам июньского заседания, - отметила она. - Я продолжаю настаивать, что мы полностью привержены этому подходу".
Протокол июньского заседания ФРС, опубликованный в минувшую среду, показал, что ряд руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США.
Дейли отметила, что обсуждать вопрос сокращения стимулов нужно, однако Центробанку "не следует упускать из вида его долгосрочные цели - достижение полной занятости и ценовой стабильности в экономике".
Поднимать базовую ставку с текущего уровня в 0-0,25% Федрезерву следует лишь после полного сворачивания программы выкупа активов, считает она.
"Мы готовы начать сокращение стимулов в подходящий момент, - отметила Дейли. - Однако я хочу посмотреть, как экономика будет реагировать на это, поскольку мы можем прогнозировать и ждать чего-то, однако нам нужно знать точно, чтобы сказать, что пришло время двигаться к следующей фазе, то есть к обсуждению нормализации монетарной политики".
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