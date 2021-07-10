Индия активно наращивает мощности по производству российской вакцины "Спутник V", в ближайшее время объем производства данного препарата против коронавируса достигнет 850 млн доз в год, сообщил глава МИД Индии Субраманиян Джайшанкар на встрече с членами комитета Госдумы по международным делам.

"В Индии уже налажено производство российской вакцины "Спутник V". По словам господина Джайшанкара, 24 мая состоялся ее пробный выпуск, в ближайшее время в Индии готовы выйти на объём в 850 млн доз в год", - написал глава комитета Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале в пятницу по итогам встречи главы МИД с парламентариями в пятницу.

По словам Слуцкого, на встрече с индийским министром обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также российско-индийского взаимодействия на ключевых международных площадках.

Ранее Джайшанкар провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.