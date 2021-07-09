ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство

Исполнительная власть Имишлинского района привлекла ООО «Orion-E» к проведению ремонтных работ.

Согласно данным, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, с компанией заключены два контракта на общую сумму 838,544 тыс. манатов.

Первый контракт включает ремонт городских автодорог. Сумма контракта составляет 574,196 тыс. манатов.

Предметом второго контракта является проведение работ по благоустройству в городе Имишли. Стоимость заключенного контракта – 264,348 тыс. манатов.

Х.Насирзаде