ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе

Исполнительная власть города Гянджа заключила контракт на сумму 1 млн 231, 227 тыс. манатов, предусматривающий выполнение различных подрядных работ в городе.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ОАО «ARDAGI» заключен контракт на благоустройство улиц и проспектов в городе.
Э.Шафиев
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