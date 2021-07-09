ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе

Исполнительная власть города Гянджа заключила контракт на сумму 1 млн 231, 227 тыс. манатов, предусматривающий выполнение различных подрядных работ в городе.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ОАО «ARDAGI» заключен контракт на благоустройство улиц и проспектов в городе.

Э.Шафиев