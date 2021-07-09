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09.07.2021 19:13

ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог

Исполнительная власть города Гейгель заключила контракт на сумму 854,994 тыс. манатов, предусматривающий проведение капитального ремонта городских автодорог.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт заключен с ОАО «ARDAGI».

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЁЙГЕЛЬ, ДОРОГИ, КАПРЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]