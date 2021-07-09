ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог

Исполнительная власть города Гейгель заключила контракт на сумму 854,994 тыс. манатов, предусматривающий проведение капитального ремонта городских автодорог.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт заключен с ОАО «ARDAGI».
Э.Шафиев
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