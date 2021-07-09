Грузия в первом полугодии увеличила экспорт вина в Азербайджан на 41%

Грузия в январе-июне 2021 года экспортировала 46,4 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 13% больше показателя аналогичного периода 2020 года и на 14,6% больше, чем за первые шесть месяцев "докоронавирусного" 2019 года, сообщает Национальное агентство вина республики.
Выручка от экспорта вина, который в этом году осуществлялся на рынки 56 стран (против 50 стран в 2020 году), составила $104 млн - на 7% больше, чем за январь-июнь прошлого года, говорится в сообщении.
По информации ведомства, главным потребителем грузинского вина по-прежнему является Россия, поставки на рынок которой за шесть месяцев текущего года выросли по сравнению с январем-июнем 2020 года на 8% - до 28 млн 27,3 тыс. бутылок (60,4% общего объема экспорта).
В пятерку основных импортеров вина из Грузии входят также Украина, куда было поставлено 5 млн 259,9 тыс. бутылок (11,3%), Польша - 2 млн 864,2 тыс. бутылок (6,2%), Китай - 2 млн 762,9 тыс. бутылок (6%) и Казахстан - 1 млн 911,8 тыс. бутылок (4,1%).
В сообщении отмечается, что в этом году экспорт из Грузии вина значительно вырос в Азербайджан - на 41% - до 133 тыс. бутылок.
Наряду с вином, Грузия в январе-июне 2021 года экспортировала также 16 млн бутылок бренди (емкость 0,5 литра), что на 21% больше, чем за тот же период 2020 года, а также поставляла чачу (грузинская водка), коньячный спирт, виноматериалы. Общий доход от их реализации на внешнем рынке в целом вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13% - до $170 млн.
Как сообщалось, в 2020 году Грузия экспортировала 92,4 млн бутылок вина, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году.
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