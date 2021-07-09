Цены на нефть уверенно растут, но завершают неделю в минусе

Цены на нефть активно растут на торгах в пятницу, при этом Brent торгуется выше $75 за баррель.
Между тем обе марки продемонстрируют снижение по итогам текущей недели, пишет Trading Economics.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 в пятницу составляет $75,36 за баррель, что на $1,24 (1,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,38 за баррель, что на $1,44 (1,97%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Поддержку котировкам оказали данные о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе.
Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд.
Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 2 июля, уменьшились на 6,9 млн баррелей, до 445,5 млн баррелей, минимума с февраля 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 6,2 млн баррелей.
Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 6,1 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.
В то же время аналитики говорят, что распродажа на мировых рынках акций и продолжающееся падение доходности гособлигаций США по-прежнему ограничивают подъем нефтяных цен на фоне беспокойства по поводу распространения штамма "дельта" COVID-19, который может помешать устойчивому росту экономики.
Кроме того, сохраняется неопределенность относительно перспектив нефтедобычи из-за разногласий в ОПЕК+.
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