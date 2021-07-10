РФ в мае сократила экспорт золота вдвое

Россия, по предварительным подсчетам, в мае 2021 года экспортировала 12,1 тонны золота на $705 млн, следует из данных ФТС.
В натуральном выражении это в 2 раза меньше, чем в мае прошлого года, и в 2,3 раза меньше, чем в апреле текущего.
Основной страной-получателем российского золота оставалась Великобритания - 11 тонн на $646 млн. Но из статистики нельзя сделать вывод, остается ли золото там или отправляется в другие страны, поскольку Лондон является важным мировым хабом по обороту и хранению драгоценных металлов.
Также примерно 0,8 тонны золота, как следует из данных ФТС, в мае было экспортировано в Казахстан, 0,3 тонны - в Швейцарию.
Всего за 5 месяцев 2021 года экспорт золота из России составил 91,7 тонны на $5,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился в натуральном выражении на 5%.
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