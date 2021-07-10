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Бизнес и законодательство 10.07.2021 00:40

РФ в мае сократила экспорт золота вдвое

Россия, по предварительным подсчетам, в мае 2021 года экспортировала 12,1 тонны золота на $705 млн, следует из данных ФТС.

В натуральном выражении это в 2 раза меньше, чем в мае прошлого года, и в 2,3 раза меньше, чем в апреле текущего.

Основной страной-получателем российского золота оставалась Великобритания - 11 тонн на $646 млн. Но из статистики нельзя сделать вывод, остается ли золото там или отправляется в другие страны, поскольку Лондон является важным мировым хабом по обороту и хранению драгоценных металлов.

Также примерно 0,8 тонны золота, как следует из данных ФТС, в мае было экспортировано в Казахстан, 0,3 тонны - в Швейцарию.

Всего за 5 месяцев 2021 года экспорт золота из России составил 91,7 тонны на $5,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился в натуральном выражении на 5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЗОЛОТО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]