Главы МИД России и Узбекистана обсудили деградацию ситуации в Афганистане

МИД РФ сообщил о состоявшемся в пятницу телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
"Состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. Выражена обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане. Рассмотрены дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии", - говорится в сообщении.
На Смоленской площади добавили, что главы внешнеполитических ведомств двух стран, отметили "высокий уровень российско-узбекистанского взаимодействия".
Они также обсудили ход подготовки предстоящих совместных мероприятий, в том числе встречи мининдел стран ШОС в Душанбе 13-14 июля и конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте 15-16 июля.
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