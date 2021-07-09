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СНГ 09.07.2021 20:55

Главы МИД России и Узбекистана обсудили деградацию ситуации в Афганистане

МИД РФ сообщил о состоявшемся в пятницу телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"Состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. Выражена обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане. Рассмотрены дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади добавили, что главы внешнеполитических ведомств двух стран, отметили "высокий уровень российско-узбекистанского взаимодействия".

Они также обсудили ход подготовки предстоящих совместных мероприятий, в том числе встречи мининдел стран ШОС в Душанбе 13-14 июля и конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте 15-16 июля.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]