Байден заявил, что доволен тем, как прошел его разговор с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в пятницу, прошел успешно.

"Все прошло хорошо. Я настроен оптимистично", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом, отвечая на вопрос о том, будут ли США принимать меры в ответ на кибератаки, Байден ответил: "да". Развивать эту мысль американский президент не стал.

Байден повторил мысль о том, что США ожидают от других стран помощи в борьбе с киберпреступниками. Также, отвечая на вопрос про кибератаки на США, он сообщил, что обсудил в ходе беседы с Путиным создание канала коммуникации в случаях, когда "что-то происходящее в одной стране, оказывает воздействие на вторую страну".

Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели.

"Президент Байден подчеркнул необходимость в том, чтобы Россия предприняла меры по пресечению деятельности группировок, использующих вирусы-вымогатели и действующих из России, и подчеркнул, что он полон решимости продолжать борьбу с глобальной угрозой, исходящей от компьютерных программ-вымогателей", - отмечается в нем.

В заявлении также говорится, что США будут принимать все необходимые действия для защиты от кибератак.

"Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и стратегически важной инфраструктуры", - подчеркивается в заявлении.