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ТЭК 09.07.2021 22:36

Цена газа в Европе всего за день выросла на 9% - до $451/тыс. куб. м., отыграв большую часть падения за неделю

Спотовая цена газа в Европе только за один день торгов прибавила 9%, почти восстановившись после глубокой коррекции в середине недели.

Цена газа с поставкой в понедельник, 12 июля на хабе TTF в Нидерландах выросла до $451 с $414 днем раньше. При этом еще днем ранее она падала до $398.

Контракт с поставкой во вторник, 6 июля стоил $464 за тысячу кубометров (максимум с марта 2018 года).

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $281 за тысячу кубометров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]