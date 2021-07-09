Цена газа в Европе всего за день выросла на 9% - до $451/тыс. куб. м., отыграв большую часть падения за неделю

Спотовая цена газа в Европе только за один день торгов прибавила 9%, почти восстановившись после глубокой коррекции в середине недели.
Цена газа с поставкой в понедельник, 12 июля на хабе TTF в Нидерландах выросла до $451 с $414 днем раньше. При этом еще днем ранее она падала до $398.
Контракт с поставкой во вторник, 6 июля стоил $464 за тысячу кубометров (максимум с марта 2018 года).
С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $281 за тысячу кубометров.
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