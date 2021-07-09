Путин и Байден в ходе разговора подчеркнули необходимость сотрудничества в области кибербезопасности - Кремль

В ходе состоявшегося телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена был продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, сообщили в пятницу вечером в пресс-службе Кремля.
"Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, "в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам".
"Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права", - отмечается в сообщении.
В ходе разговора Путина и Байдена "затрагивалась также ситуация в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты".
"С обеих сторон дана позитивная оценка координации усилий России и США по этой проблематике - в том числе в Совете Безопасности ООН", - сообщили в Кремле.
Отмечается, что в ходе разговора Путин "выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы".
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