В Нидерландах вновь вводят ограничительные меры из-за COVID-19

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о ряде новых ограничительных мер, которые вступят в силу c 10 июля в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране, сообщают западные СМИ.
"Если мы ничего не предпримем, темпы распространения инфекции будут просто расти. Абсолютно очевидно, что мы должны пресечь быстрое распространение вируса на корню. В настоящее время уровень заболеваемости стремительно растет, в основном из-за крайне заразного штамма "дельта"", - заявил голландский премьер.
Теперь в Нидерландах прекратят работу ночные клубы и дискотеки, а магазины будут закрываться в полночь.
Рютте напомнил, что все посетители ресторанов и кафе должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Все мероприятия развлекательного характера, в том числе живая музыка, будут запрещены. Однако, как отмечают власти страны, пока речь не идет о новом локдауне и обязательном ношении масок в помещении.
За прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах выросло в семь раз.
За время пандемии коронавируса в Голландии инфекция подтвердилась у 1,7 млн человек. 17,7 тыс. пациентов умерли после заражения COVID-19, более 1,6 млн полностью вылечились.
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Индонезийские компании хотят участвовать в восстановлении Карабаха – посол в Баку
На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана
Казахстан повысил прогноз добычи нефти на 2021 год
РФ в мае сократила экспорт золота вдвое
Allianz Global Investors ограничит инвестиции в компании, связанные с угольным сектором
США отправят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Молдову
В Азербайджане в I полугодии обезврежено 435 криминальных групп
В Азербайджане как минимум один компонент вакцины от COVID-19 получили почти 2,5 млн человек, два компонента – около 1,6 млн человек
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?