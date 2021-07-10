В Таджикистане произошло землетрясение

На территории Таджикистана в субботу утром зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения с энергетическим классом 13,8 залегал на глубине 40 км на расстоянии 739 км на юго-запад от казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра: 38.66 градуса северной широты, 70.50 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отметили казахстанские сейсмологи.