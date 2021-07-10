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Дальнее зарубежье 10.07.2021 09:00

В Таджикистане произошло землетрясение

На территории Таджикистана в субботу утром зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения с энергетическим классом 13,8 залегал на глубине 40 км на расстоянии 739 км на юго-запад от казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра: 38.66 градуса северной широты, 70.50 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отметили казахстанские сейсмологи.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]