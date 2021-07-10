Байден не сообщил, каких действий ждет со стороны России в отношении кибератак - Белый дом

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что пока не может сказать, каких действий ожидает от российского руководства в вопросах обеспечения кибербезопасности.
"Мне не подобает говорить, чего я от него (президента РФ Владимира Путина - ИФ) сейчас жду. Но мы еще посмотрим", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Стенограмму краткой беседы Байдена с журналистами опубликовала пресс-служба Белого дома.
Президент США сообщил: "Мы создали комитет - совместный комитет. Они встретятся, я думаю, 16июля. И я верю, что мы добьемся некоторого сотрудничества".
Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президентов РФ и США был продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.
"Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, "в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам".
"Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права", - отмечается в сообщении.
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