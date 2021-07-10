Казахстан повысил прогноз добычи нефти на 2021 год

Прогноз добычи нефти в Казахстане в 2021 году улучшен до 86 млн тонн, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.

"В текущем году планируется добыть 86 млн тонн нефти и 55 млрд кубометров газа", - сказал Мамин во время расширенного заседания правительства в субботу.

Ранее правительство понизило прогноз нефтедобычи с 86 млн тонн до 85,3 млн тонн.