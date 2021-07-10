Казахстан повысил прогноз добычи нефти на 2021 год

Прогноз добычи нефти в Казахстане в 2021 году улучшен до 86 млн тонн, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.
"В текущем году планируется добыть 86 млн тонн нефти и 55 млрд кубометров газа", - сказал Мамин во время расширенного заседания правительства в субботу.
Ранее правительство понизило прогноз нефтедобычи с 86 млн тонн до 85,3 млн тонн.
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Индонезийские компании хотят участвовать в восстановлении Карабаха – посол в Баку
На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана
США отправят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Молдову
В Азербайджане в I полугодии обезврежено 435 криминальных групп
В Азербайджане как минимум один компонент вакцины от COVID-19 получили почти 2,5 млн человек, два компонента – около 1,6 млн человек
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Байден не сообщил, каких действий ждет со стороны России в отношении кибератак - Белый дом
Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Атлантике
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?