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ТЭК 10.07.2021 09:28

Казахстан повысил прогноз добычи нефти на 2021 год

Прогноз добычи нефти в Казахстане в 2021 году улучшен до 86 млн тонн, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.

"В текущем году планируется добыть 86 млн тонн нефти и 55 млрд кубометров газа", - сказал Мамин во время расширенного заседания правительства в субботу.

Ранее правительство понизило прогноз нефтедобычи с 86 млн тонн до 85,3 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]