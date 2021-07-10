Финляндия открывает границы для граждан Азербайджана

Госсовет Финляндии снял ограничение на посещение страны гражданами Азербайджана.
Запрет на въезд снимается с 12 июля, передает Yle.fi.
С понедельника посещение Финляндии будет разрешено также гражданам Молдовы, Литвы, Словении и Швейцарии.
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