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Дальнее зарубежье 10.07.2021 10:57

Правительственные силы отбили штурм талибов на центр провинции на северо-западе Афганистана

Правительственные силы отразили широкомасштабное наступление боевиков движения "Талибан" на город Калайи-Нау - административный центр провинции Бадгис на границе с Туркменистаном, сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хесамуддина Шамса.

"Талибы вчера вечером начали наступление в нескольких направлениях на город Калайи-Нау, столкновения между силами безопасности и группировкой продолжались до сегодняшнего утра. Более 50 боевиков убиты и ранены в ходе столкновений", - сообщил Шамс.

Город Калайи-Нау перешел под контроль талибов в среду, 6 июля, однако уже на следующий день правительственным силам удалось восстановить контроль над провинциальным центром.

Тем временем, пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщает о боях за город Кандагар, административный центр одноименной провинции на юге страны.

По сведениям пресс-центра, за прошедшие сутки в ходе столкновений с правительственными силами на окраине провинциального центра убиты 70 террористов, еще восемь других были ранены.

Всего за прошедшие 24 часа, по сведениям Министерства обороны Афганистана, в стране убит 191 террорист, 102 - ранены и 23 человека арестованы. Боестолкновения правительственных сил с талибами продолжались в провинциях Газни, Хост, Забул, Бадгис, Балх, Сар-э Поль, Гильменд, Нимруз, Кундуз, Тахар и Каписа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]