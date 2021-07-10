Правительство РФ направит 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

Регионам на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий по поручению президента дополнительно будет направлено 6 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщении отмечается, что 2 млрд рублей из этой суммы пойдут на поддержку сельской ипотеки. "Это дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тысяч семей, а по итогам года - не менее 35 тысяч семей", - отметил Мишустин на заседании правительства в четверг.

В правительстве добавили, что "с помощью программы "Сельская ипотека" граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке".

Первоначальный взнос - 10%. Максимальный срок - 25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или жильев сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

Более 2,7 млрд рублей, говорится в сообщении, будет направлено на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 регионах и ещё более 1,1 млрд - на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны.

"Оставшиеся 68 млн рублей поступят в Костромскую область. С их помощью будет построена новая дорога к Ковалевскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей", - добавили в пресс-службе.