Торговый дом Азербайджана в Казахстане намерен сотрудничать с турецкими предприятиями в одной из областей РК

Торговый дом Азербайджана в Казахстане намерен наладить сотрудничество с турецкими предприятиями в Мангистауской области РК.

Об этом говорилось на встрече руководителя Торгового дома Азербайджана в Казахстане Рагима Султанова с генеральным консулом Турции в г.Актау Музаффером Акйылдырымом, говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Торгового дома в Facebook.

На встрече была предоставлена информация о деятельности Торгового дома, достигнутых результатах и дальнейших целях, в том числе о планируемом открытии филиала ТД в Актау.