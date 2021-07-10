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СНГ 10.07.2021 11:47

Бердымухамедов сменил председателя Центробанка Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил от занимаемой должности председателя Центробанка Туркменистана Мердана Аннадурдыева "в связи с переходом на другую работу", сообщает субботний номер газеты "Нейтральный Туркменистан".

Новым руководителем Центробанка глава государства назначил Гадыргельды Мушшикова, освободив его от должности вице-премьера по вопросам финансов и экономики.

Соответствующие указы глава государства подписал в минувшую пятницу на расширенном заседании правительства, на котором обсуждены итоги первого полугодия 2021 года.

Другими постановлениями президента новый глава Центробанка Мушшиков назначен управляющим Международным валютным фондом от Туркменистана и управляющим Азиатским банком развития от Туркменистана, а теперь уже бывший председатель ЦБ Мердан Аннадурдыев освобожден от этих должностей.

Ранее, в феврале 2021 года, "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки" президент Туркменистана объявил председателю Центрального банка Мердану Аннадурдыеву строгий выговор с последним предупреждением.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]