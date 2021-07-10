Бердымухамедов сменил председателя Центробанка Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил от занимаемой должности председателя Центробанка Туркменистана Мердана Аннадурдыева "в связи с переходом на другую работу", сообщает субботний номер газеты "Нейтральный Туркменистан".
Новым руководителем Центробанка глава государства назначил Гадыргельды Мушшикова, освободив его от должности вице-премьера по вопросам финансов и экономики.
Соответствующие указы глава государства подписал в минувшую пятницу на расширенном заседании правительства, на котором обсуждены итоги первого полугодия 2021 года.
Другими постановлениями президента новый глава Центробанка Мушшиков назначен управляющим Международным валютным фондом от Туркменистана и управляющим Азиатским банком развития от Туркменистана, а теперь уже бывший председатель ЦБ Мердан Аннадурдыев освобожден от этих должностей.
Ранее, в феврале 2021 года, "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки" президент Туркменистана объявил председателю Центрального банка Мердану Аннадурдыеву строгий выговор с последним предупреждением.
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