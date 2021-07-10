Сын президента Туркменистана стал вице-премьером по финансам и экономике

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером по вопросам финансов и экономики.
Другим указом президента Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана и выведен из состава Государственного совета безопасности Туркменистана.
Соответствующие указы главы государства, подписанные в пятницу на расширенном заседании Кабинета министров страны, на котором обсуждены итоги полугодия, опубликованы в субботу в газете "Нейтральный Туркменистан".
Президент также подписал постановления о назначении Сердара Бердымухамедова представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран и об освобождении от этой должности вице-премьера Гадыргелди Мушшикова.
Новым председателем Высшей контрольной палаты назначен Довлет Ташлиев, который ранее занимал должность заместителя руководителя этой структуры.
Сердар Бердымухамедов был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности 11 февраля 2021 года. В этой должности он также отвечал за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, в финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.
В период с 7 февраля 2020 года и до 11 февраля 2021 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства.
С 17 июня 2019 года сын президента был руководителем Ахалского велаята (области) - центрального региона Туркменистана.
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