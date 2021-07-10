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СНГ 10.07.2021 11:53

Сын президента Туркменистана стал вице-премьером по финансам и экономике

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером по вопросам финансов и экономики.

Другим указом президента Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана и выведен из состава Государственного совета безопасности Туркменистана.

Соответствующие указы главы государства, подписанные в пятницу на расширенном заседании Кабинета министров страны, на котором обсуждены итоги полугодия, опубликованы в субботу в газете "Нейтральный Туркменистан".

Президент также подписал постановления о назначении Сердара Бердымухамедова представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран и об освобождении от этой должности вице-премьера Гадыргелди Мушшикова.

Новым председателем Высшей контрольной палаты назначен Довлет Ташлиев, который ранее занимал должность заместителя руководителя этой структуры.

Сердар Бердымухамедов был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности 11 февраля 2021 года. В этой должности он также отвечал за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, в финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.

В период с 7 февраля 2020 года и до 11 февраля 2021 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства.

С 17 июня 2019 года сын президента был руководителем Ахалского велаята (области) - центрального региона Туркменистана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]