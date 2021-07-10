Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Заманлы Гедабекского района.

"9 июля в 21:05 подразделения вооруженных сил Армении из Чамбаракского района Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Заманлы Гедабекского района", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.