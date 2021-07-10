В России более 25 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, максимальные за пандемию 752 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 082 случая, умерли за сутки 752 пациента, и это новый максимум за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 тыс. 082 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 124 (12,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки вновь увеличилось число летальных исходов, составив 752, это максимальное значение за весь период пандемии, до этого максимум - 737 умерших - был зарегистрирован 6 июля.

Наибольшее количество скончавшихся в Москве - 108, в Санкт-Петербурге - 102, в Иркутской и Нижегородской областях от коронавируса умерли по 28 пациентов.

За сутки были выписаны 17 тыс. 750 человек.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 5 тыс. 694 новых случая COVID-19, 7 тыс. 035 пациентов выздоровели.

После российской столицы наибольший пророст заболевших зафиксирован в Московской области - 2 тыс. 487 случаев, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 978 случаев.

Всего за пандемию в России зарегистрировано 5 млн 758 тыс. 300 случаев коронавирусной инфекции, 142 тыс. 253 умерших и 5 млн 182 тыс. 837 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 154,9 млн тестов на COVID-19, из них 730 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 083 тыс. 270 человек.