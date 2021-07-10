На Шри-Ланке возобновляют работу рестораны, отели и кинотеатры

Власти Шри-Ланки разрешили вновь открыть отели, рестораны, кинотеатры и театры, работа которых была приостановлена на два месяца в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).
Публика также сможет снова посещать места религиозного поклонения.
Однако коммерческим предприятиям разрешено принимать посетителей лишь при соблюдении определенных условий: театры, кинотеатры и музеи могут работать при заполняемости посетителями наполовину. На конференции, семинары и прочие мероприятия можно допускать только 50 посетителей. Максимум 50 человек могут присутствовать на похоронах человека, который скончался по причинам, не связанным с COVID-19.
С апреля на Шри-Ланке отмечался резкий рост случаев коронавируса. Причиной усиленного распространения COVID-19 тогда называли празднование традиционного Нового года в середине апреля.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Шри-Ланке за время пандемии диагностировали более 271,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 3,4 тыс. инфицированных скончались, 241 тыс. 35 человек вылечились.
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