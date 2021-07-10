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Дальнее зарубежье 10.07.2021 12:28

На Шри-Ланке возобновляют работу рестораны, отели и кинотеатры

Власти Шри-Ланки разрешили вновь открыть отели, рестораны, кинотеатры и театры, работа которых была приостановлена на два месяца в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

Публика также сможет снова посещать места религиозного поклонения.

Однако коммерческим предприятиям разрешено принимать посетителей лишь при соблюдении определенных условий: театры, кинотеатры и музеи могут работать при заполняемости посетителями наполовину. На конференции, семинары и прочие мероприятия можно допускать только 50 посетителей. Максимум 50 человек могут присутствовать на похоронах человека, который скончался по причинам, не связанным с COVID-19.

С апреля на Шри-Ланке отмечался резкий рост случаев коронавируса. Причиной усиленного распространения COVID-19 тогда называли празднование традиционного Нового года в середине апреля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Шри-Ланке за время пандемии диагностировали более 271,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 3,4 тыс. инфицированных скончались, 241 тыс. 35 человек вылечились.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]