Грузия получила более 43 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В Грузию в субботу доставлены 43 тысячи 200 доз вакцины AstraZeneca от англо-шведского производителя, сообщили в республиканском Минздраве.
В стране возникла нехватка доз данной вакцины, в связи с чем многие граждане, получившие первую дозу, не смогли получить необходимую для завершения курса вакцинации второй компонент.
В сообщении Минздрава при этом отмечается, что привиться вакциной AstraZeneca в Грузии могут граждане в возрасте от 45 лет и выше.
В Грузии на сегодняшний день используются вакцины от четырех производителей - AstraZeneca, Pfizer и китайских "Синофарм" и "Синовак", 1 миллион доз которых были доставлены в страну в начале текущего месяца.
По данным Минздрава страны, в республике за последние сутки зафиксировано 1 тыс. 364 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, скончались 22 человека.
В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 376,2 тыс. случаев заражения, скончались 5 тыс. 443 человека.
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