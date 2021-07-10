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Регион 10.07.2021 12:41

Грузия получила более 43 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В Грузию в субботу доставлены 43 тысячи 200 доз вакцины AstraZeneca от англо-шведского производителя, сообщили в республиканском Минздраве.

В стране возникла нехватка доз данной вакцины, в связи с чем многие граждане, получившие первую дозу, не смогли получить необходимую для завершения курса вакцинации второй компонент.

В сообщении Минздрава при этом отмечается, что привиться вакциной AstraZeneca в Грузии могут граждане в возрасте от 45 лет и выше.

В Грузии на сегодняшний день используются вакцины от четырех производителей - AstraZeneca, Pfizer и китайских "Синофарм" и "Синовак", 1 миллион доз которых были доставлены в страну в начале текущего месяца.

По данным Минздрава страны, в республике за последние сутки зафиксировано 1 тыс. 364 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, скончались 22 человека.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 376,2 тыс. случаев заражения, скончались 5 тыс. 443 человека.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]