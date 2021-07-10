Обстановка на иранской границе с Афганистаном опасений не вызывает - МИД Ирана

Проблем с безопасностью на границе Ирана с Афганистаном, несмотря на действия движения "Талибан", нет, заявил в субботу представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Благодаря усилиям наших энергичных пограничников границы Исламской Республики (Иран - ИФ) защищены, они мирные, и вдоль наших границ с Афганистаном все в безопасности", - приводит его слова агентство "Мехр".
Он упомянул, что в результате боев в районе пограничных переходов в Ислам-Кала и Абу Наср Фарахи в Афганистане некоторое число афганских правительственных служащих перешло на территорию Ирана.
"Мехр" отмечает, что в свою очередь армейское командование Ирана на северо-востоке страны заверило в безопасной обстановке на всем протяжении границы между Ираном и Афганистаном.
Движение "Талибан" в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.
За неделю, напоминает "Мехр", талибы захватили в Афганистане ряд областей, граничащих с Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном.
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