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Дальнее зарубежье 10.07.2021 12:45

Обстановка на иранской границе с Афганистаном опасений не вызывает - МИД Ирана

Проблем с безопасностью на границе Ирана с Афганистаном, несмотря на действия движения "Талибан", нет, заявил в субботу представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Благодаря усилиям наших энергичных пограничников границы Исламской Республики (Иран - ИФ) защищены, они мирные, и вдоль наших границ с Афганистаном все в безопасности", - приводит его слова агентство "Мехр".

Он упомянул, что в результате боев в районе пограничных переходов в Ислам-Кала и Абу Наср Фарахи в Афганистане некоторое число афганских правительственных служащих перешло на территорию Ирана.

"Мехр" отмечает, что в свою очередь армейское командование Ирана на северо-востоке страны заверило в безопасной обстановке на всем протяжении границы между Ираном и Афганистаном.

Движение "Талибан" в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

За неделю, напоминает "Мехр", талибы захватили в Афганистане ряд областей, граничащих с Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]