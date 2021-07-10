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ТЭК 10.07.2021 13:06

Азербайджан в июне выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в июне 2021 года составила 610 тыс. б/с против показателя мая 586 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В июне 2021 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 705,1 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 610 тыс. баррелей, конденсата – 95,1 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На июнь 2021 года квота Азербайджана по добыче нефти составляла 610 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан обязательства по нефтедобыче в рамках сделки ОПЕК+ в июневыполнил на 100%.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с.

Решением, принятым на 15-м министерском заседании 1 апреля 2021 года, суточная добыча нефти в Азербайджане в июне должна сохранятся на уровне 610 тыс. б/с, в июле - 620 тыс. б/с.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]