Находящийся на самоизоляции президент Кыргызстана досрочно проголосовал на выборах депутатов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров досрочно проголосовал на повторных выборах депутатов Бишкекского городского совета, так как находится на самоизоляции из-за выявленного коронавируса у одного из охранников, сообщает в субботу его пресс-служба.
"Участковая избирательная комиссия организовала выездное голосование для президента Кыргызстана Садыра Жапарова в связи с тем, что у одного из сотрудников личной охраны главы государства накануне была выявлена коронавирусная инфекция", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, у самого президента результат ПЦР-теста на наличие коронавируса отрицательный, но согласно рекомендациям эпидемиологов, Жапарову, как непосредственно контактному лицу, следует соблюсти режим самоизоляции для того, чтобы не подвергать риску здоровье окружающих.
Глава государства призвал граждан страны выполнить свой гражданский долг, проголосовав на повторных выборах депутатов городских советов в Бишкеке, Оше и Токмаке, назначенных на 11 июля.
По закону, участковые избирательные комиссии обеспечивают возможность голосования вне помещения за один календарный день до дня голосования тем, кто внесен в списки избирателей, но по состоянию здоровья или по иным указанным в законе причинам не могут прибыть на избирательный участок.
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