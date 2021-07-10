Правительство РФ выделило еще свыше 2,4 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Ещеболее 2,4 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Деньги направят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек.
Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Решение было озвучено 9 июля на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Он отметил, что необходимо наращивать объемы тестирования, чтобы вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь, сохранять резерв коек в больницах и оперативно реагировать на изменение ситуации.
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