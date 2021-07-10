В Азербайджане продлен срок выплат надбавок медработникам из-за COVID-19

В Азербайджане до 1 августа продлен срок выплат надбавок к заработной плате медработников в условиях карантинного режима из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров АР "Об определении срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)".
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