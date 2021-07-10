В Южной Корее третий день подряд фиксируется рекордное количество выявленных случаев COVID-19

Медицинские службы Южной Кореи третий день подряд регистрируют рекордные для этой страны показатели выявленных за сутки случаев COVID-19, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

За минувшие сутки диагностированы 1 тыс. 378 случаев COVID-19 - максимальный результат с момента регистрации первых случаев коронавируса в стране 20 января 2020 года. При этом в Южной Корее уже четыре дня фиксируются в сутки более 1,2 тыс. случаев вируса.

"Ренхап" отмечает, что Южная Корея переживает четвертую волну коронавируса, в стране отмечается рост случаев штамма "дельта" COVID-19.

Между тем в Южной Корее полностью привиты от COVID-19 11,3% населения, а первую дозу вакцины получили 30,3% жителей. Власти надеются добиться коллективного иммунитета - с вакцинацией более 70% населения - к этому ноябрю.

Тем временем, власти объявили о планах новых ограничений, которые будут действовать две недели с понедельника в Сеуле, провинции Кёнгидо и городе Инчхон. Частные собрания жителей числом более трех человек запретят после 18:00, рестораны смогут принимать посетителей до 22:00, на свадьбы и похороны смогут приходить лишь родственникам. Также будут закрыты развлекательные заведения.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Южной Корее выявили свыше 166,7 тыс. случаев COVID-19, более 2 тыс. инфицированных скончались, а более 153 тыс. человек выздоровели.