В Южной Корее третий день подряд фиксируется рекордное количество выявленных случаев COVID-19

Медицинские службы Южной Кореи третий день подряд регистрируют рекордные для этой страны показатели выявленных за сутки случаев COVID-19, сообщает в субботу агентство "Ренхап".
За минувшие сутки диагностированы 1 тыс. 378 случаев COVID-19 - максимальный результат с момента регистрации первых случаев коронавируса в стране 20 января 2020 года. При этом в Южной Корее уже четыре дня фиксируются в сутки более 1,2 тыс. случаев вируса.
"Ренхап" отмечает, что Южная Корея переживает четвертую волну коронавируса, в стране отмечается рост случаев штамма "дельта" COVID-19.
Между тем в Южной Корее полностью привиты от COVID-19 11,3% населения, а первую дозу вакцины получили 30,3% жителей. Власти надеются добиться коллективного иммунитета - с вакцинацией более 70% населения - к этому ноябрю.
Тем временем, власти объявили о планах новых ограничений, которые будут действовать две недели с понедельника в Сеуле, провинции Кёнгидо и городе Инчхон. Частные собрания жителей числом более трех человек запретят после 18:00, рестораны смогут принимать посетителей до 22:00, на свадьбы и похороны смогут приходить лишь родственникам. Также будут закрыты развлекательные заведения.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Южной Корее выявили свыше 166,7 тыс. случаев COVID-19, более 2 тыс. инфицированных скончались, а более 153 тыс. человек выздоровели.
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Азербайджан в июне выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго
Торговый дом Азербайджана в Казахстане намерен сотрудничать с турецкими предприятиями в одной из областей РК
В Азербайджане продлен срок выплат надбавок медработникам из-за COVID-19
Финляндия открывает границы для граждан Азербайджана
Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн - университет Хопкинса
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?