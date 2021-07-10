В Кыргызстане расследуется дело о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев может стать фигурантом еще одного уголовного дела, Главное управление внутренних дел Бишкека приступило к расследованию фактов незаконной выдачи паспортов гражданам Турции в 2016 году.

"Следственной службой ГУВД Бишкека расследуется досудебное производство по статье "Коррупция" УК Кыргызстанапо факту незаконной выдачи паспортов в 2016 году. В ходе расследования установлено, что под председательством Комиссии по вопросам гражданства при президенте Кыргызстана, которую возглавлял Фарид Ниязов, было принято незаконное решение о принятии в гражданство Кыргызстанаграждан Турции", - сообщает пресс-служба ГУВД в субботу.

"Указом президента Атамбаева в 2016 году были приняты в гражданство Кыргызстана десять граждан Турции, им были незаконно выданы паспорта", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению всех причастных лиц, заявили в ведомстве.

Летом 2016 года, после попытки госпереворота в Турции, в котором власти обвинили проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюллена, представители турецких властей заявили, что работающие на территории Кыргызстанаи других государств лицеи "Себат", учрежденные при участии фонда Гюлена, несут угрозу безопасности республики и рекомендовали закрыть их.

Вместе с тем в Кыргызстане категорически опровергли данные доводы, приняли решение сохранить лицеи, но переименовать их в "Сапат", изменить устав данных образовательных учреждений, введя в состав учредителей министерство образования республики.

Уроженец Турции Орхан Инанды является основателем сети школ "Себат" и университета "Ататюрк-Ала-Тоо". В 2012 году получил гражданство Кыргызстана.

2 июня СМИ сообщили, что родственники Инанды обратились в милицию с заявлением о его пропаже. МВД Кыргызстанараспространило ориентировку после того, как пустой автомобиль учредителя сети лицеев "Себат" был обнаружен на улице Малдыбаева в Бишкеке.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении заявил, что Инанды, которого он назвал главарем террористической организации FETO в Центральной Азии, был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

8 июля глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев сообщил журналистам, что Атамбаев может стать фигурантом дела о коррупции вокруг золоторудного месторождения Кумтор.

"Установлено, что в 2017 году под видом займов из Кумтора было выведено $500 млн. По данному факту экс-президенту КыргызстанаАлмазбеку Атамбаеву и бывшему премьер-министру страны Сапару Исакову, а также руководителям профильных ведомств и компаний ЗАО "Кумтор Голд Компани" и Centerra Gold Inc. будет дана юридическая оценка", - сказал Ташиев.